Российскую вакцину от полиомиелита зарегистрируют в конце 2018 года

21 Сентября 2017 года, 18:20

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Отечественную вакцину от полиомиелита зарегистрируют в конце 2018 года, передают РИА Новости. Вакцину разрабатывает институт имени Чумакова.

«Мы ведем очень большую работу с производителями. Сейчас проводится очень большая работа по локализации, по качеству розлива, а впоследствии и производству вакцины от полиомиелита у нас в стране», — сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Краевой выразил надежду на то, что так удастся ликвидировать дефицит инактивированной вакцины от полиомиелита, который наблюдается в России, как и в других странах мира.

«В конце августа были заключены контракты на поставки вакцины, уже в сентябре пойдут вакцины, и мы полностью ликвидируем дефицит до января-февраля следующего года», — отметил он.

Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает в основном детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.