В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения

20 Ноября 2017 года, 16:40

В «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения:

- ГИНЕКОЛОГИЯ (лечение заболеваний женской половой системы);

- ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (лечение болезней опорно-двигательной системы человека);

- НЕВРОЛОГИЯ (лечение широкого спектра заболеваний центральной и периферической нервной системы);

- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ (лечение заболеваний и расстройств пищеварительной системы).

«Медикал Он Груп — Мурманск» успешно функционирует с 2004 года и входит в состав международной корпорации, которая объединяет более 50 клиник по всему миру.

Специалисты центра непрерывно повышают уровень квалификации посредством прохождения специализированных курсов, участия в профессиональных стажировках и вебинарах.

Обращаясь в «Медикал Он Груп – Мурманск», Вы получаете помощь опытных специалистов, обладающих необходимым уровнем медицинских знаний и высокой квалификацией.

Подробности и запись по телефонам: 99-44-54 или /8152/ 26-89-99.

Также для Вас работают отделения проктологии, урологии, онкологии, дерматологии, косметологии, можно пройти УЗИ и сдать лабораторные исследования.

Кроме того, «Медикал Он Груп – Мурманск» предоставляет возможность получить бесплатно, без очереди общий анализ крови.

Группа вконтакте.

Сайт.

«Медикал Он Груп – Мурманск» заботится о Вас и о Вашем здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 18+