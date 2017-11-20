В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения

В «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения:
- ГИНЕКОЛОГИЯ (лечение заболеваний женской половой системы);
- ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ (лечение болезней опорно-двигательной системы человека);
- НЕВРОЛОГИЯ (лечение широкого спектра заболеваний центральной и периферической нервной системы);
- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ (лечение заболеваний и расстройств пищеварительной системы).
«Медикал Он Груп — Мурманск» успешно функционирует с 2004 года и входит в состав международной корпорации, которая объединяет более 50 клиник по всему миру.
Специалисты центра непрерывно повышают уровень квалификации посредством прохождения специализированных курсов, участия в профессиональных стажировках и вебинарах.
Обращаясь в «Медикал Он Груп – Мурманск», Вы получаете помощь опытных специалистов, обладающих необходимым уровнем медицинских знаний и высокой квалификацией.
Подробности и запись по телефонам: 99-44-54 или /8152/ 26-89-99.
Также для Вас работают отделения проктологии, урологии, онкологии, дерматологии, косметологии, можно пройти УЗИ и сдать лабораторные исследования.
Кроме того, «Медикал Он Груп – Мурманск» предоставляет возможность получить бесплатно, без очереди общий анализ крови.
Группа вконтакте.
Сайт.
«Медикал Он Груп – Мурманск» заботится о Вас и о Вашем здоровье!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 18+