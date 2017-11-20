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Главная » Здоровье » В Мурманске полным ходом идёт оздоровительная кампания
 
 
 
 
20 Ноября 2017 года, 18:30

В Мурманске полным ходом идёт оздоровительная кампания


МУРМАНСК/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ - Городские власти уделяют особое внимание заботе о здоровье маленьких северян — в преддверии полярной ночи во всех дошкольных учреждениях Мурманска проводится оздоровительная кампания.

Для укрепления детского иммунитета разработан целый комплекс мероприятий. В их числе активные игры на свежем воздухе, прием витаминов и полезных добавок, занятия физической культурой с тренером, в том числе и плавание.

«Наша главная задача — чтобы дети были здоровыми. Во всех детских садах в преддверии полярной ночи воспитанники получают рыбий жир, делают утреннюю гимнастику, после сна — корригирующую, идет витаминизация пищи, инструкторы ЛФК проводят занятия с детьми по группам. Такой комплекс укрепляющих мероприятий мы проводим ежегодно», — рассказала главный специалист сектора дошкольного образования Комитета по образованию администрации города Мурманска Елена Кузнецова.

В детском саду № 93 (ул. Софьи Перовской, 15а) тоже активно внедряют современные методики, помогающие сберечь здоровье малышей. Этот сад оборудован собственным бассейном, поэтому особый упор педагоги делают на водные процедуры. Вода в бассейне чистая питьевая и не содержит хлора, ее меняют каждый день, ведь забота о маленьких северянах — самое главное.

«Просто замечательно, что в этом детском саду есть бассейн. Обучение плаванию способствует не только укреплению физического и психического здоровья детей, но и знакомит ребят с упражнениями, развивающими различные системы организма, а также формирует культурно-гигиенические навыки», — считает депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова.

В дошкольном учреждении уже много лет существует разработанная сотрудниками программа «Будь здоров!», реализуя которую педагоги охватывают все стороны жизни и здоровья дошкольников. Помимо занятий в бассейне сад оснащен спортивными залами, где проводятся занятия по стрейчингу, ЛФК и другие.

«В наших климатических условиях положительные эмоции детей после всех этих мероприятий практически заменяют солнечные ванны, — рассказала заведующая МАДОУ г. Мурманска № 93 Елена Корсун. — У нас проходит зимняя олимпиада, дети занимаются спортивным ориентированием на улице, саамскими играми. Обязательное мероприятие — праздник «Будь здоров!».

АГМ

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