«Севрыбе» выделили 60 млн рублей на ремонт помещений и поставку оборудования

21 Ноября 2017 года, 11:04

МУРМАНСК/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год на укрепление материально-технической базы Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба» выделено финансирование на общую сумму 60 млн рублей. Эти средства будут направлены, в том числе, на ремонт помещений и поставку рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места.

На базе больницы планируется создать современное приемное отделение для оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия» в условиях стационара. Это позволит расширить возможности оказания стационарной и неотложной амбулаторной травматологической помощи.

Кроме того, в следующем году за счет регионального бюджета будут выполнены работы по ремонту отделений больницы, в том числе пульмонологического, а также разработана проектная документация на капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в мурманских больницах будут ликвидированы дублирующие отделения по профилям «офтальмология», «оториноларингология», «гастроэнтерология», «пульмонология», «эндокринология», «кардиология» и «неврология».