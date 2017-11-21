В Мурманской области мужчина за свой счет покупал дорогостоящие медикаменты, которые положены ему бесплатно

21 Ноября 2017 года, 13:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Кольского района по результатам проверки деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, установлены нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Так, в соответствии с решением врачебной комиссии гражданину необходим лекарственный препарат метотрексат в растворе по 20 мг в неделю. В связи с необходимостью организации лекарственного обеспечения мужчины от ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» в Министерство здравоохранения Мурманской области поступила персонифицированная заявка на рассматриваемый лекарственный препарат.

Однако с июня этого года гражданин не обеспечен жизненно необходимым лекарственным средством, в связи с чем пациент несет вынужденное бремя расходов на его самостоятельное приобретение.

Из информации Министерства по вопросу обеспечения вышеуказанного гражданина лекарственным препаратом следует, что государственным органом 7 раз предпринимались попытки осуществить закупку указанного препарата, но по результатам проведенных торгов на региональной торговой площадке закупка до настоящего времени не произведена.

Так как лекарственный препарат необходим северянину по жизненным показаниям и является дорогостоящим, прокуратура района обязала Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечить гражданина лекарственным препаратом метотрексат в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета Мурманской области.