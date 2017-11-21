В Мурманской области мужчина за свой счет покупал дорогостоящие медикаменты, которые положены ему бесплатно

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
ВБРР дарит праздничное настроение ВБРР дарит праздничное настроение
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

На Чемпионате мира по «Что? Где? Когда?» мурманские «Норманны» стали бронзовыми призерами
 
 
 
 

Курсы валют 22.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,8029
0,3115
1 USD
Доллар США
59,4604
0,1858
1 EUR
Евро
69,8184
0,1530
10 NOK
Норвежских крон
71,4230
-0,4076
10 SEK
Шведских крон
69,7597
-0,5367
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-14°
3.1 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

 
 
 
 

Выбор редакции

Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего пасынка в Апатитах
21 Ноября 2017, 17:05
Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего пасынка в Апатитах
Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря
21 Ноября 2017, 16:55
Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря
Главгосэкспертиза России одобрила проект НОВАТЭКа в Мурманской области
21 Ноября 2017, 13:38
Главгосэкспертиза России одобрила проект НОВАТЭКа в Мурманской области
Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов
21 Ноября 2017, 13:00
Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов
 
 
 
 

Самое читаемое

В доке мурманского судоремонтного завода горит судно
21 Ноября 2017, 10:03
Пожар на рыболовном судне в Мурманске локализован
21 Ноября 2017, 17:15
Пожару в мурманском доке присвоен повышенный ранг
21 Ноября 2017, 12:26
В тушении горящего судна в Мурманске задействованы 54 человека
21 Ноября 2017, 11:25
В Мурманске за мошенничество осудили бизнесмена
21 Ноября 2017, 12:07
В Санкт-Петербурге сгорело семь микроавтобусов, которые принадлежат мурманчанину
21 Ноября 2017, 15:16
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Здоровье » В Мурманской области мужчина за свой счет покупал дорогостоящие медикаменты, которые положены ему бесплатно
 
 
 
 
21 Ноября 2017 года, 13:56

В Мурманской области мужчина за свой счет покупал дорогостоящие медикаменты, которые положены ему бесплатно


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Кольского района по результатам проверки деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, установлены нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Так, в соответствии с решением врачебной комиссии гражданину необходим лекарственный препарат метотрексат в растворе по 20 мг в неделю. В связи с необходимостью организации лекарственного обеспечения мужчины от ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» в Министерство здравоохранения Мурманской области поступила персонифицированная заявка на рассматриваемый лекарственный препарат.

Однако с июня этого года гражданин не обеспечен жизненно необходимым лекарственным средством, в связи с чем пациент несет вынужденное бремя расходов на его самостоятельное приобретение.

Из информации Министерства по вопросу обеспечения вышеуказанного гражданина лекарственным препаратом следует, что государственным органом 7 раз предпринимались попытки осуществить закупку указанного препарата, но по результатам проведенных торгов на региональной торговой площадке закупка до настоящего времени не произведена.

Так как лекарственный препарат необходим северянину по жизненным показаниям и является дорогостоящим, прокуратура района обязала Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечить гражданина лекарственным препаратом метотрексат в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Пожар на рыболовном судне «Одиссей-1» в Мурманске ликвидирован
2.
В Апатитах разыскивают мужчину, который утратил связь с родственниками
3.
Судимый за убийство мурманчанин украл из магазина упаковку бритвенных станков
4.
Власти смогут скрывать данные о госзакупках
5.
В рыбном порту снимут фильм по повести мурманского писателя Бориса Блинова
 
 
 
 
    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34236" ["channel"]=> string(24) "/health/item/208127.html" ["comment"]=> string(207) "И это только ОДИН гражданин. А у нас в стране очень многих людей НЕ обеспечивают ЖИЗНЕНО НЕБХОДИМЫМИ препаратами." ["date"]=> string(19) "2017-11-21 15:33:14" ["autor"]=> string(29) "Екатерина Рыбас" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.userapi.com/c636219/v636219838/12617/uH" ["ip"]=> string(15) "213.142.212.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72117665" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34249" ["channel"]=> string(24) "/health/item/208127.html" ["comment"]=> string(154) "Доступная, Бесплатная, а так же,Льготная медицина во всей красе 21 века... это фиаско((((" ["date"]=> string(19) "2017-11-21 17:18:10" ["autor"]=> string(4) "dude" ["email"]=> string(13) "op-el@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "5.142.206.25" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72120509" } }
  • И это только ОДИН гражданин. А у нас в стране очень многих людей НЕ обеспечивают ЖИЗНЕНО НЕБХОДИМЫМИ препаратами.
  • Доступная, Бесплатная, а так же,Льготная медицина во всей красе 21 века... это фиаско((((
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта