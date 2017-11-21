В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 27 ноября по 3 декабря 2017 года будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В Мурманске в рамках акции будет работать мобильный пункт профилактики — автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат можно будет узнать уже через пять минут. Кроме того, можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.
«Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения», - сообщили в городской администрации.
Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.
График работы автобуса «Доверие»:
|
Дата
|
Время работы
|
Место размещения
|
27.11.2017
28.11.2017
|
с 12.00ч.
до 18.00ч.
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
29.11.2017
|
с 12.00ч.
до 15.00ч.
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
29.11.2017
|
с 16.00ч.
до 18.00ч.
|
ТРЦ «Мурманк Молл»
(центральный вход)
|
30.11.2017
|
с 12.00ч.
до 18.00ч.
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул. Воровского)
|
01.12.2017г.
|
с 16.00ч.
до 18.00ч.
|
г. Кандалакша,
(Центральная площадь)
|
02.12.2017
03.12.2017
|
с 12.00ч.
до 18.00ч.
|
Площадь «Пять Углов»
(пешеходная зона по ул.Воровского)