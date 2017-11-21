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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Здоровье » В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 08:50

В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»


МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 27 ноября по 3 декабря 2017 года будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В Мурманске в рамках акции будет работать мобильный пункт профилактики — автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат можно будет узнать уже через пять минут. Кроме того, можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.

«Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения», - сообщили в городской администрации.

Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.  


График работы автобуса «Доверие»:

Дата

Время работы

Место размещения

27.11.2017

28.11.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29.11.2017

с 12.00ч.

до 15.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29.11.2017

с 16.00ч.

до 18.00ч.

ТРЦ «Мурманк Молл»

(центральный вход)

30.11.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

01.12.2017г.

с 16.00ч.

до 18.00ч.

г. Кандалакша,

(Центральная площадь)

02.12.2017

03.12.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул.Воровского)
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