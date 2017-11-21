В Мурманске пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

22 Ноября 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 27 ноября по 3 декабря 2017 года будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В Мурманске в рамках акции будет работать мобильный пункт профилактики — автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат можно будет узнать уже через пять минут. Кроме того, можно будет получить ответы на все интересующие вопросы.

«Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения», - сообщили в городской администрации.

Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.



График работы автобуса «Доверие»: