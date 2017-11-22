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Жизнь в Мурманске


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Главная » Здоровье » Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции во время похода «Адмирала Кузнецова»
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 09:40

Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции во время похода «Адмирала Кузнецова»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Накануне на Северном флоте состоялось вручение государственных наград офицерам, которые отличились при выполнении боевых и повседневных задач в 2017 году.

Одним из награждённых стал старший ординатор хирургического отделения Военно-морского клинического госпиталя Северного флота майор медицинской службы Сергей Егоров. Он отличился во время дальнего похода корабельной авианосной группы Северного флота в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, Егоров успешно провёл полостную эндовидеохирургическую операцию одному из военнослужащих на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

За высокий профессионализм, проявленный в условиях выполнения боевой задачи в море, Сергей Егоров был удостоен медали Ушакова, которую ему вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

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