Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции во время похода «Адмирала Кузнецова»

23 Ноября 2017 года, 09:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Накануне на Северном флоте состоялось вручение государственных наград офицерам, которые отличились при выполнении боевых и повседневных задач в 2017 году.

Одним из награждённых стал старший ординатор хирургического отделения Военно-морского клинического госпиталя Северного флота майор медицинской службы Сергей Егоров. Он отличился во время дальнего похода корабельной авианосной группы Северного флота в Средиземное море. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, Егоров успешно провёл полостную эндовидеохирургическую операцию одному из военнослужащих на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

За высокий профессионализм, проявленный в условиях выполнения боевой задачи в море, Сергей Егоров был удостоен медали Ушакова, которую ему вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.