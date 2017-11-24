Российские ученые создают новый препарат для лечения псориаза

24 Ноября 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России создают новый биопрепарат для лечения псориаза — на основе рекомбинантного рецепторного антагониста интерлейкина-36, пишет газета «Известия».

«Одними из ключевых регуляторов воспаления в коже являются цитокины (информационные молекулы) семейства интерлейкина-36 (ИЛ-36), — пояснил научный руководитель НИИ Андрей Симбирцев. — Всего их четыре. Три из них — интерлейкины-36 альфа, бета и гамма — активируют рецептор и провоцируют кожное воспаление. А четвертый — рецепторный антагонист интерлейкина-36 (ИЛ-36РА) — блокирует его активацию для борьбы с воспалением. В случаях, когда ИЛ-36РА по каким-то причинам мало, воспаление в коже может стать хроническим и организм начнет разрушать сам себя. Что и происходит при псориазе».

Логичный способ борьбы с такой патологией — это введение больным искусственного ИЛ-36РА. В НИИ разработали биотехнологический способ получения и очистки этого цитокина. Введение ИЛ-36РА может стать эффективной терапией широкого спектра различных дерматитов. Разрабатываемый оригинальный препарат пока не имеет аналогов в мире.

«Преимущество нового биопрепарата в том, что он не подавляет системный иммунитет, в отличие от применяемых сейчас лекарств. ИЛ-36РА планируется выпускать в России с использованием бактериального штамма-продуцента, что обеспечивает заведомо меньшую стоимость его производства по сравнению с западными конкурентами. Поэтому в случае успешного завершения клинических испытаний, ИЛ-36РА может стать основой лечения больных тяжелым псориазом в России», — рассказал один из разработчиков препарата, сотрудник НИИ Алексей Колобов.

Сейчас полностью завершены доклинические испытания препарата. Доказано, что он нетоксичен и не имеет явных противопоказаний. Лекарство готово к клиническим испытаниям, которые продлятся один-два года.

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