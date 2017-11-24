В Мурманской области на 12% возросло количество новых случаев ВИЧ

25 Ноября 2017 года, 14:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области за 9 месяцев 2017 года выявлено 218 новых случаев ВИЧ-инфицирования, что на 12, 4% выше по сравнению за аналогичный период 2016 годом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Лидирующие пути передачи инфицирования остаются половой и наркогенный. Наибольший процент инфицированных составляет трудоспособный возраст населения от 20 до 50 лет», - сообщили в ведомстве.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Мурманской области пройдут конференций, семинары для учащейся молодежи, родителей, педагогов. В образовательных учреждениях пройдут «Уроки СПИДа». В районах области будут проведены выездные акции под эгидой Всемирного дня борьбы со СПИДом. В Мурманске можно будет бесплатно сдать анализ на ВИЧ.