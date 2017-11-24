В Варзуге построили фельдшерско-акушерский пункт

26 Ноября 2017 года, 10:29

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – В Варзуге завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта. Стоимость строительно-монтажных работ составила 9,3 млн рублей. Помещения ФАПа и жилого блока оснащены оборудованием, мебелью и инвентарем на общую сумму 2 млн рублей. Общая площадь помещений ФАПа составляет 122,73 кв. м, в том числе помещения для проживания медицинского работника – 45,85 кв. м.

ФАП состоит из кабинета для приема пациентов со смотровой, процедурного кабинета, помещения для хранения медикаментов, санитарной комнаты, комнаты персонала, служебных и бытовых помещений, а также жилого блока, предусматривающего две комнаты, кухню, ванную, туалет. Предусмотрена стоянка для автотранспорта.

До конца года планируется завершить строительство аналогичного ФАПа в селе Чапома, а в следующем году начать строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Чаваньга.