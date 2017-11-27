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Главная » Здоровье » Полисы ОМС беженцев и иностранцев будут аннулированы с нового года
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 16:25

Полисы ОМС беженцев и иностранцев будут аннулированы с нового года


РОССИЯ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В ноябре Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напомнил, что полисы ОМС беженцев и иностранных граждан, имеющих право на бесплатную медпомощь, аннулируют 1 января 2018 года, пишут «Известия». С 20 ноября страховые компании должны начать выдачу новых полисов.

В 2017 году вступили в силу изменения в правила ОМС. Поправки касаются иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в России или разрешением на временное пребывание, беженцев и получивших временное убежище, а также трудовых мигрантов из стран ЕАЭС — Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии. Им теперь выдается полис на календарный год, но не более срока пребывания, действия РВП, ВНЖ или трудового договора.

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Федот Тумусов считает, что если беженцы и иностранные граждане заранее не позаботятся о замене полиса, то в конце года может возникнуть коллапс.

«Обычно за три-четыре месяца до окончания контракта работающие иностранцы уже знают, продлевают его или нет. Если да, то нужно заранее позаботиться о том, чтобы получить новый полис. Если все придут в конце года, то образуется длинная очередь, и сотрудники страховых компаний не справятся с наплывом», — считает депутат.

Как сообщили в ФОМС, чтобы не возникло проблем с переоформлением, страховые компании будут работать даже 1 января. При этом в фонде уверены, что коллапса не возникнет, так как в России широкая сеть страховщиков. В фонде не смогли уточнить, скольким людям придется заменить полисы на 2018 год. По оценкам президента фонда «Миграция ХХI век» Вячеслава Поставнина, речь идет о 1,5–2 млн человек.

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