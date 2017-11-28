Региональный Минздрав выплатит 2,85 млн рублей НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

28 Ноября 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 ноября/ БИ-ПОРТ – Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой медицинской помощи имени И. И. Джанелидзе обратился в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением о взыскании с Министерства здравоохранения Мурманской области задолженности за оказанные услуги по лечению пациентов в сумме 2,85 млн рублей.

В обоснование заявленных требований истец указал, что им понесены расходы, связанные с лечением двух пациентов, переведенных в экстренном порядке в учреждение, однако, несмотря на то, что Минздрав гарантировал возмещение расходов, до настоящего времени обязательства им не исполнены. Представитель истца уточнил исковые требования, просил взыскать также расходы и с Фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

Представитель Минздрава требования не признал, не оспаривая факт надлежащего оказания услуг. Он указал, что истцом пропущен срок исковой давности, кроме того, заявленные расходы подлежат возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования. Представитель ФОМС, в свою очередь, заявил, что расходы должны быть возмещены за счет средств регионального бюджета.

Арбитражный суд постановил взыскать с Минздрава в пользу Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой медицинской помощи имени И. И. Джанелидзе 2,85 млн а также судебные расходы в сумме 37,3 тысячи рублей. Исковые требования к ФОМС также удовлетворены.