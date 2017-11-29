Игорь Морарь поздравил городской совет ветеранов здравоохранения

29 Ноября 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 29 ноября/ БИ-ПОРТ - Общественная организация бывших медицинских работников была создана в 1997 году и в минувшие дни отметила свое 20-летие.

На торжественное мероприятие поздравить активистов общественного объединения пришел заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

«В 90 годы совет ветеранов распределял гуманитарную помощь, сейчас они навещают членов своей организации, тех, кто болеет или кому просто недостает общения. Врачи, медицинские сестры, санитарки, они всю свою жизнь заботились о сохранении здоровья северян. Сейчас уже сами в очень уважаемом возрасте продолжают заботиться о своих коллегах. Это дорого стоит», - отметил Игорь Морарь.