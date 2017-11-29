В Апатитах школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

30 Ноября 2017 года, 10:08

АПАТИТЫ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Апатитах устанавливаются обстоятельства несчастного случая в одной из школ города, в результате которого ученица получила травму. Как сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, 29 ноября несовершеннолетняя поступила в Апатитско-Кировскую ЦГБ.

«По предварительной информации, несовершеннолетняя получила травму позвоночника в результате падения на уроке физической культуры», - сообщили в прокуратуре.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка: будет дана оценка действиям педагога, в том числе своевременности принятых мер по оказанию медицинской помощи.

Напомним, в Мурманске школьника, который получил закрытый перелом в результате падения со шведской стенки, вместо больницы отправили домой. В отношении директора школы было возбуждено административное дело.