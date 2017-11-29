Минздрав хочет обязать табачные компании предоставлять полные данные о продукции

30 Ноября 2017 года, 11:44

РОССИЯ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения завершило работу над новой формой отчета для табачных компаний, пишет газета «Известия».

Теперь производители должны ежегодно предоставлять данные о составе сигарет каждого бренда с уточнением доли всех ингредиентов в общей массе изделия. Также нужно будет сообщать о бумаге, из которой сделаны сигареты и фильтр, ароматизаторах и добавках, составе дыма и наличии токсикологической экспертизы.

Требования зафиксированы в письме за подписью заместителя главы Минздрава Сергея Краевого в Министерство экономического развития. Минэкономразвития должно направить позицию в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на согласование с другими странами — участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если они утвердят документ, такой отчет будет обязательным. Предоставленные данные поступят лишь в распоряжение Минздрава, потребителям их не раскроют.

ЕЭК сообщили, что пока другие страны ЕАЭС не представили свои позиции, и конкретных сроков по вступлению нормы в силу еще нет.

В Минздраве заявили, что новые требования вводятся для того, чтобы получить от изготовителей и импортеров данные о составе сигарет и выделяемых ими продуктов сгорания, об их токсичности и характеристиках, усиливающих привыкание. Эти сведения нужны для дальнейших мер, направленных на сокращение потребления табака.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко считает, что предложения министерства направлены на раскрытие полной рецептуры конкретной марки сигарет, что является коммерческой тайной.