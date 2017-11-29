В Африканде открылась новая амбулатория

30 Ноября 2017 года, 12:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 ноября/ БИ-ПОРТ – В Африканде открылась амбулатория в рамках соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Госкорпорацией «Росатом».

Собственной поликлиники в посёлке, где проживают около 1,5 тысячи человек, не было, а за медицинской помощью обращаться приходится в Полярные Зори. Теперь жители Африканды могут получить медицинскую помощь непосредственно в поселке.

Соглашение о сотрудничестве правительства Мурманской области с Госкорпорацией «Росатом» по праву считается одним из самых успешных примеров социального партнёрства областных и муниципальных властей с промышленными предприятиями региона.