Омоложение нитями «Aptos» в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск»!

30 Ноября 2017 года, 14:03

Каждая женщина уникальна и красива и, конечно, всем хочется сохранить первозданную молодость и красоту, независимо от возраста. Современная косметология позволяет быстро, эффективно и, главное, безболезненно, без хирургического вмешательства, выйти победительницей в соревновании со временем. Одна из самых популярных процедур омоложениями без применения хирургического скальпеля - подтяжка тканей нитями «Aptos». Эта технология успешно применяется высококвалифицированными специалистами и отмечена самыми престижными международными наградами.

Показания к применению нитей «Aptos»:

опущение наружного края бровей;

щечные складки («брыли»);

выраженные носогубные складки и морщины;

опущение уголков рта;

складки кожи на подбородке, шее;

зона живота, рук и груди;

внутренняя поверхность бедер;

зона над коленями.

Преимущества омоложения нитями «Аptos»:

Не требуется госпитализация: процедура проводится под местной анестезией, не требует длительного реабилитационного периода.

Низкая травматичность: на коже не выполняется хирургических разрезов, заживление мест проколов происходит достаточно быстро.

Мгновенный результат: эффект проявляется сразу же после проведения процедуры.

Стойкий эффект: длительность сохранения результата составляет от 2 до 5 лет.

Как проводится процедура?

Нити «Aptos» вводятся подкожно через точечные проколы кожи с помощью специальной иглы-проводника: врач не делает разрезов на коже, а точечные места вкола и выхода иглы практически незаметны и быстро заживают. Уникальный принцип действия нитей основан на гениальной простоте их конструкции. На тонкое, гибкое, длинное волокно нити нанесены микронасечки под определённым углом. Они позволяют удерживать ткани кожи и фиксировать их на новом месте. Нити «Aptos» надёжно фиксируют ткани в эстетически выгодном положении. Процедура проводится в условиях специализированного кабинета «Медикал Он Груп - Мурманск» с применением местной анестезии и длится около часа.

Запись на консультацию к врачу-дерматовенерологу, косметологу Озеровой Ольге Александровне по телефонам: 99-44-54 и 26-89-99.

Весь декабрь в «Медикал Он Груп – Мурманск» АКЦИЯ – скидка 15% на нити «Aptos»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.