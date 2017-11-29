Омоложение нитями «Aptos» в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск»!

Каждая женщина уникальна и красива и, конечно, всем хочется сохранить первозданную молодость и красоту, независимо от возраста. Современная косметология позволяет быстро, эффективно и, главное, безболезненно, без хирургического вмешательства, выйти победительницей в соревновании со временем. Одна из самых популярных процедур омоложениями без применения хирургического скальпеля - подтяжка тканей нитями «Aptos». Эта технология успешно применяется высококвалифицированными специалистами и отмечена самыми престижными международными наградами.
Показания к применению нитей «Aptos»:
- опущение наружного края бровей;
- щечные складки («брыли»);
- выраженные носогубные складки и морщины;
- опущение уголков рта;
- складки кожи на подбородке, шее;
- зона живота, рук и груди;
- внутренняя поверхность бедер;
- зона над коленями.
Преимущества омоложения нитями «Аptos»:
- Не требуется госпитализация: процедура проводится под местной анестезией, не требует длительного реабилитационного периода.
- Низкая травматичность: на коже не выполняется хирургических разрезов, заживление мест проколов происходит достаточно быстро.
- Мгновенный результат: эффект проявляется сразу же после проведения процедуры.
- Стойкий эффект: длительность сохранения результата составляет от 2 до 5 лет.
Как проводится процедура?
Нити «Aptos» вводятся подкожно через точечные проколы кожи с помощью специальной иглы-проводника: врач не делает разрезов на коже, а точечные места вкола и выхода иглы практически незаметны и быстро заживают. Уникальный принцип действия нитей основан на гениальной простоте их конструкции. На тонкое, гибкое, длинное волокно нити нанесены микронасечки под определённым углом. Они позволяют удерживать ткани кожи и фиксировать их на новом месте. Нити «Aptos» надёжно фиксируют ткани в эстетически выгодном положении. Процедура проводится в условиях специализированного кабинета «Медикал Он Груп - Мурманск» с применением местной анестезии и длится около часа.
Запись на консультацию к врачу-дерматовенерологу, косметологу Озеровой Ольге Александровне по телефонам: 99-44-54 и 26-89-99.
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