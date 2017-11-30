В Мурманской области снизилось количество несчастных случаев на производстве

01 Декабря 2017 года, 13:17

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – На предприятиях области было отмечено снижение количества травм на производстве. За 9 месяцев – 187 несчастных случаев. Это почти на 6 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 27 тяжелых случаев и 11 смертельных.

Наиболее травмоопасными сферами деятельности в регионе - рыбодобывающая и рыбообрабатывающая, горнохимическая и горнометаллургическая отрасли, судоремонт, здравоохранение и образование. В 80 % происшествий травмируются мужчины, основная часть которых в возрасте от 50 до 60 лет.

На обеспечение по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отделением Фонда социального страхования направлено 445,4 млн рублей. Основную часть расходов - 378 млн рублей – составили ежемесячные страховые выплаты. На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших израсходовано 37,2 млн рублей.