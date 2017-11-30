Компания «Русская аквакультура» подарила Мурманской детской больнице новое уникальное оборудование

01 Декабря 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманскую детскую клиническую больницу было передано уникальное диагностическое оборудование – цистоуретроскоп.

Новый цистоуретроскоп является эксклюзивной заказной моделью, произведенной в Германии. Он необходим для диагностики и лечения патологий мочеполовой системы детей от периода новорожденности до года.

«Это уникальная деликатная модель. Путем введения через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь мы сможем отслеживать патологии мочевого пузыря и мочеточников, проводить эндоскопические малоинвазивные операции. Раньше оборудования такого диаметра для таких возрастов у нас не было», – объяснил главный врач МДКБ Александр Капиносов.

Сейчас детям до года с патологиями мочеполовой системы проводятся открытые операции, срок лечения достигает 3 недель. По возможности их переводят в больницы Москвы или Санкт-Петербурга. При новом оборудовании, отмечает Капиносов, срок лечения сократится до 3-5 дней без дренажей, трубок и болезненных моментов. Кроме того, малышей не нужно будет никуда отправлять.

«Мы выявляем очень много таких патологий, в том числе у недоношенных детей, а приоритет нашей медицины сейчас – это как раз выхаживание маловесных детей. С такими проблемами мы встречаемся практически каждый день. Врачи нашей больницы делают порядка 200 операций в год с участием цистоскопа», – рассказала заведующая детским хирургическим отделением Татьяна Верховод.

Стоимость цистоуретроскопа со всеми комплектующими материалами составила порядка 600 тысяч рублей. Приобрести новое оборудование детской больнице помогла компания ООО «Русское море — Аквакультура».

«Об острой необходимости в данном аппарате мы узнали летом из интернета, – пояснила Татьяна Дунаева, представитель компании – Сбор денежных средств и процесс согласования занял значительное время. Наша компания оплатила половину стоимости оборудования, а другую половину средств собрал наш трудовой коллектив. «Русское море — Аквакультура» – это социально-ответственный бизнес, в нашем фокусе – спорт и медицина».