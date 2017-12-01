Гамма-аппарат Мурманского онкодиспансера вышел из строя

01 Декабря 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном онкологическом диспансере 14 ноября вышел из строя гамма-аппарат «Террабалт-80», сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Специалисты организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт такого оборудования, сообщили о выходе из строя платы модуля привода. Стоимость ремонта превышает 100 тысяч рублей, а значит для проведения ремонт придётся проводить конкурс. Он, по данным Минздрава, состоится 14 декабря.

«Согласно условиям, ремонт должен быть выполнен в течение 5 календарных дней с даты заключения договора. На период ремонта медицинская помощь пациентам оказывается на аппаратах «АГАТ-С» и «АГАТ-ВУ». Часть пациентов, помощь которым не может быть оказана на данных аппаратах, направлены для получения лечения в медицинские организации Санкт-Петербурга и Архангельска», – пояснил Минздрав.

Между тем, еще вчера пациенты онкологического диспансера говорили, что вопрос о перевозке стоял, но им сообщили об отсутствии квот. Кроме того, сегодня появилась информация, что ремонт оборудования начнется на 10 дней раньше, уже 4 декабря, а предположительно в среду пациентов снова приглашают на лечение.

Ранее главный врач онкодиспансера Дмитрий Коваленко назвал лучевую терапию самым слабым звеном в лечении онкологических больных в Мурманской области. Он сообщил, что оборудование лучевой терапии выпущено в 1980-1990-х годах и «требует модернизации, а ещё лучше – замены». Коваленко ожидает поддержку от полномочного представителя президента России по СЗФО Николая Цуканова, который в октябре посетил онкологический диспансер.

«Понятно, что региону крайне сложно самостоятельно привести в порядок онкологический диспансер, приобретя оборудование. Я в этой части готов Вас поддержать. Давайте вместе обратимся на имя президента. Это крайне важно, ваш медицинский центр – это единственный центр, который находится целиком и полностью в Арктической зоне. Конечно, он должен быть современный, и онкологическая помощь – это отдельная тема, которая стоит на контроле у главы государства», – сказал Цуканов на встрече с Мариной Ковтун.