В Оленегорской колонии прошло занятие по профилактике ВИЧ-инфекции

04 Декабря 2017 года, 19:51

ОЛЕНЕГОРСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках IV Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» начальник психологической лаборатории оленегорской колонии-поселении Татьяна Пискунова провела информационно-просветительское занятие с осуждёнными по профилактике ВИЧ-инфекции.

В мероприятии приняли участие 38 человек. В качестве информационного наглядного пособия на занятии использовалась презентация Мурманского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

На мероприятии рассказывалось, что такое ВИЧ, как он передается и какие существуют мифы о заражении. Также был проведен показ видеоролика, демонстрирующего ценность жизни. Осуждённых призывали к здоровому образу жизни.

В рамках акции также состоялось занятие по теме: «Скажи «НЕТ». На нем психолог провела с осуждёнными тренинг, направленный на умение сказать «НЕТ» наркотикам.

В честь погибших от наркотиков по традиции зажигают свечу. По словам Пискуновой, осуждённые тоже зажгли свою свечу в память о тех, кто остался в прошлом, и в знак единения с теми, у кого впереди здоровое будущее.