В Мурманской области регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

МУРМАНСК / 5 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 27 ноября по 3 декабря регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
Уровень заболеваемости остается ниже эпидермического порога. Случаев заболеваний тяжелого течения не зарегистрировано.
На данный момент в регионе обследовано 16 человек – вирусы гриппа не обнаружены.
Кампания вакцинации против гриппа продолжится. По состоянию на 30 ноября привито 41,07% населения в муниципальных образованиях.
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