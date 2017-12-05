Четыре пациента Мурманского онкодиспансера были направлены на лучевую терапию в Архангельск и Петербург

06 Декабря 2017 года, 11:07

МУРМАНСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – За время выхода из строя гамма-терапевтического аппарата Мурманского областного онкологического диспансера на лучевую терапию в клиники Архангельска и Санкт-Петербурга было направлено четыре пациента. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Напомним, гамма-аппарат «Террабалт-80» сломался 14 ноября. Специалисты организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт такого оборудования, сообщили о выходе из строя платы модуля привода. Стоимость ремонта превышает 100 тысяч рублей.

«Согласно информации, представленной администрацией онкологического диспансера, с 4 декабря специалисты организации, с которыми заключен договор на техническое обслуживание «Терабалт-80», выполняют дополнительное обследование и оценку возможности подключения данного аппарата по временной схеме», – рассказали в Минздраве. В министерстве добавили, что выполнить ранее такие виды работ не было технической возможности.

Все пациенты, помощь которым не может быть оказана в отделении радиологии онкодиспансера, могут получить направление на центральные базы, подчеркнули в Минздраве. В случае направления медицинских документов в федеральную медицинскую организацию, решение о сроках госпитализации принимает именно данная организация.

Кроме того, отвечая на вопрос «Би-порта», в министерстве сообщили, что ангиографический комплекс Мурманской областной больницы отремонтирован и введен в эксплуатацию 29 ноября.