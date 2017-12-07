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Главная » Здоровье » ФАП в Чапоме должен быть достроен до 30 декабря 2017 года
 
 
 
 
07 Декабря 2017 года, 16:20

ФАП в Чапоме должен быть достроен до 30 декабря 2017 года


ЧАПОМА/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан рассказал «Би-порту», почему задерживается строительство фельдшерско-акушерского пункта в Чапоме.

Строительство ФАПа осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Заказчик ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» заключил с подрядчиком ООО «РСК – Автономные технологии» контракт на строительство со сроком завершения работ до 31 августа 2017 года.

Как сообщил Леонид Кан, работы на объекте в этом году были приостановлены три раза: с 1 января по 28 февраля, с 24 марта по 5 мая и с 1 по 30 июня. Такие паузы были связаны с отказом авиаперевозчика «Вологодское авиационное предприятие» подразделения «Кольское» от перевозки на объект крупногабаритных строительных материалов.

«Кроме этого, в связи с довольно теплой зимой 2017 года, ледовая переправа в зимне-весенний период была ограниченной грузоподъемностью для доставки крупногабаритных материалов – толщина льда не достигла минимально допустимой для прохождения тяжелой техники с грузом», – добавил министр.

Из-за всех препятствий, продолжает Кан, подрядчику пришлось планировать доставку материалов по зимней дороге с помощью тяжелого гусеничного транспорта.

«Сейчас ведутся работы внутри здания (утепление и обшивка стен, потолка, полов, устройство электропроводки), завозится материал для выполнения отделочных работ. Срок завершения всех работ с учетом приостановки – 30 декабря этого года», – подчеркнул глава министерства.

Напомним, в конце ноября строительство фельдшерско-акушерского пункта завершилось в Варзуге. Стоимость строительно-монтажных работ составила 9,3 млн рублей. В следующем году начать строить ФАП в Чаваньге.

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