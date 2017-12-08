Минздрав предлагает разделить продукты на «здоровые» и не очень

08 Декабря 2017 года, 15:23

РОССИЯ/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения намерено разделить продукты питания на «здоровые» и нет. Для этого ведомство предлагает наклеивать на них знаки отличия.

Такую концепцию министерство уже направило в аппарат правительства на согласование. Программу по здоровому питанию планируется запустить в апреле следующего года, сообщают «Известия».

Заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников подчеркивает, что концепция сформирована во исполнение одного из пунктов паспорта приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».

Согласно концепции, министерство делит продукты на три группы в зависимости от содержания в них элементов, избыточное потребление которых способствует развитию хронических неинфекционных заболеваний. Речь идет об общих жирах, добавленном сахаре и поваренной соли. Их содержание оценивается на 100 г продукта.

В первой группе находятся продукты, которые автоматически попадают в «здоровый» список (овощи и т. д). Во втором перечне — наименования, которые не могут претендовать на обозначение «здоровых» (шоколад, алкоголь и т. д.). В третьем списке указаны продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят относить товар к здоровому питанию (например, сушеные фрукты).

На продуктах, которые отвечают требованиям ЗОЖ, может появиться эмблема «Здоровое питание». Сейчас эксперты, в том числе специалисты Роспотребнадзора и Евразийской экономической комиссии, рассматривают различные подходы к цветовой маркировке пищевых продуктов, существующие в мировой практике.