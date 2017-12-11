В Мурманской области выдан сотый электронный больничный

12 Декабря 2017 года, 13:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мончегорской центральной районной больнице 11 декабря оформлен «юбилейный» для Мурманской области, сотый электронный листок нетрудоспособности. Уже к вечеру общее число открытых электронных документов составило 103.

Уверенные позиции лидеров по количеству выданных электронных больничных занимают Мурманская городская поликлиника №2 и Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба». На сегодняшний день на территории региона с нововведением работают семь медицинских организаций.

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования призывают страхователей активней переходить на новую систему. Электронный листок нетрудоспособности – удобная альтернатива бумажному бюллетеню, его невозможно подделать или потерять, сокращаются ошибки при заполнении и снижаются затраты на организацию учета и хранения бланков.