Мурманской области увеличили субсидию на льготные лекарства и лечебное питание

12 Декабря 2017 года, 16:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство Российской Федерации увеличило объём субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Объём субвенций увеличен на 445,23 млн рублей. Это связано с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Мурманская область на указанные цели в конечном итоге получит 115,9, млн рублей вместо 111,8 млн рублей, о чём сообщалось ранее.

В III квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось до 3692,264 тысячи человек.