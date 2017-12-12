Тарифы на бесплатную медпомощь в Мурманской области вырастут на 20%

13 Декабря 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в регионе и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении.

В центре внимания оказались вопросы распределения средств фонда на будущий год. В 2018 году доходы ТФОМС, согласно представленному законопроекту, вырастут до 16,7 млрд рублей, что на 2,8 млрд больше, чем в текущем году.

«В Мурманской области на 20% повышаются тарифы на бесплатную медицинскую помощь. Тарифы фонда включают расходы лечебного учреждения на заработную плату медперсоналу, за услуги ЖКХ, на лекарственное обеспечение, медицинское оборудование и так далее. Повышение значительное, но есть опасения, что этих денег будет недостаточно. Поэтому мы подготовим обращение в адрес губернатора с просьбой рассмотреть возможность увеличить бюджетные обязательства на эти цели. Кроме того, мы предложили ТФОМСу компенсировать расходы по уплате налогов на имущество областным медицинским учреждениям, которые финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования. Для больниц – это серьезная статья расходов, которые можно направить на лекарства или новое оборудование», – подчеркнула Максимова.

В результате обсуждения депутаты поддержали законопроекты и рекомендовали региональному парламенту принять их во втором чтении и окончательной редакции.

Ранее в Министерстве здравоохранения подготовили проект бюджета фонда на 2018–2020 гг., в пояснительной записке которого было указано, что Фонду обязательного медицинского страхования денег на зарплаты врачам и медперсоналу будет хватать только в 2018 году.

В марте сообщалось, что Минздрав Мурманской области сократит количество мест в стационарах в 2017 году, так как принятый в регионе норматив объема специализированной медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 5,3% превышает установленные федеральные нормы.