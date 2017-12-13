Инна Погребняк: мы готовы точечно рассматривать каждую жалобу пациентов

13 Декабря 2017 года, 16:31

МУРМАНСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году начаты шаги в направлении развития системы здравоохранения и приближения ее к пациентам, сказала заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

Среди таких шагов – ремонт стационара в Мурманском областном онкологическом диспансере, который начался еще в 2016 году. Кроме того, отметила Погребняк, сформирована позиция и планы развития функционального радиологического отделения, реконструкция которого должна быть закончена в следующем году.

«Просто заменить оборудование без реконструкции невозможно, потому что там находится оборудование с изотопными источниками, – объяснила Погребняк. – Это очень регламентированные работы, и мы надеемся, что к концу 2018 года мы получим полностью обновленную материальную базу с установкой нового оборудования».

Кроме того, Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с главными врачами центральных районных больниц разрабатывают программу по трем муниципалитетам по организации там онкологических коек для оказания процедур химиотерапии на месте.

«Таким образом, пациентам с назначенным лечением не нужно будет приезжать в Мурманск для прохождения процедур. Дорожная карта составлена, реализация плана должна быть закончена до конца 2018 года. Онкологическую помощь мы приблизим и к югу и к центру региона», – подчеркнула заместитель губернатора.

Министр здравоохранения Валерий Перетрухин, в свою очередь, почеркнул, что сейчас в поликлиниках происходят «глобальные изменения, которых наши поликлиники никогда не знали». Созданы отдельные колл-центры, записаться к врачу можно по телефону, интернету или в регистратуре.

«Конечно, есть проблема с номерками, главным образом, из-за недостатка врачей. Мы пытаемся сделать так, чтобы медицинская помощь была максимально доступна населению. Есть специальные нормативы, максимальный срок ожидания участкового врача – 48 часов, узкого специалиста – две недели. Чтобы попасть в эти рамки, мы изменили режим работы поликлиник», – сообщил глава Минздрава.

Погребняк отметила, что власти готовы точечно рассматривать каждую жалобу пациентов, и в случае ненадлежащего исполнения медицинскими работниками или работниками скорой помощи своих обязанностей «мы каждый случай будем подвергать служебному расследованию и принимать меры».