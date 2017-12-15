КовтунОтвечает: Дарья Старикова хочет лично поблагодарить Владимира Путина

15 Декабря 2017 года, 15:31

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая проходит в Москве лечение от онкологического заболевания, хочет лично поблагодарить Владимира Путина. Об этом сегодня сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Перед сегодняшней итоговой пресс-конференцией глава региона созвонилась с северянкой и справилась о её здоровье. По словам Ковтун, Старикова хочет в новогодние праздники приехать в Апатиты и побыть с семьёй.

Дарья Старикова в прямом эфире рассказала президенту о проблемах с медициной в городе и о своем заболевании, которое ей диагностировали на четвертой стадии. После обращения Ковтун отправилась в Апатиты. Дарью признали потерпевшей по делу о халатности врачей. Девушку перевели в институт онкологии им. Герцена в Москве, где она проходит лечение.