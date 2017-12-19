Заведения общепита обяжут использовать йодированную соль

19 Декабря 2017 года, 17:20

РОССИЯ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Российские предприятия общественного питания с 2019 года обяжут использовать и ставить в залах на столы йодированную соль. Это следует из поправок Министерства здравоохранения в статью 15 закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В нем также сказано, что йодированная соль нужно использовать в образовательных и медицинских организациях и учреждениях культуры. Они также обязаны покупать хлебобулочные изделия с такой солью. Розничные торговцы должны обеспечить наличие в магазинах обогащенной соли.

Цель данного законопроекта— решить проблему йодного дефицита у граждан страны, сообщили «Известиям» в Минздраве.

«В России одной из актуальных проблем остается возникновение заболеваний, связанных с дефицитом йода. По информации Эндокринологического научного центра Минздрава России, дефицит йода на всей территории страны приводит к тяжелым последствиям. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы», — отметили в пресс-службе министерства.

При йодном дефиците возрастает риск возникновения рака щитовидной железы, регистрируются случаи йододефицитного кретинизма. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения составляет 10–15%, среди сельского населения —13–35%.