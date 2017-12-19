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Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Декабрьскую зарплату врачам Мурманской области выплатят из резервного фонда
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 09:31

Декабрьскую зарплату врачам Мурманской области выплатят из резервного фонда


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области получит 90 млн рублей из резервного фонда. Соответствующее постановление подписала губернатор Марина Ковтун. Деньги будут направлены на выплату заработной платы и страховых взносов на заработную плату в декабре 2017 года.

Напомним, программа «Арктический доктор», направленная на привлечение врачей в северные регионы, потребует для Мурманской области 1,2 млрд рублей. Областной бюджет был готов выделить только 500 млн рублей собственных средств. Несмотря на то, что на федеральном уровне программа ещё не утверждена из-за разногласий с Минфином и Минздравом, Марина Ковтун заявила, что уже с середины 2018 года регион будет реализовывать программу своими силами.

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