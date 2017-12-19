Спортивную школу Мурманска заставили выплатить ребёнку 180 тысяч рублей

20 Декабря 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прокуратура добилась возмещения морального и материального вреда в связи с получением ребенком травмы в ходе тренировки в спортивной школе. Ребёнок получил перелом в связи с падением, в ходе отработки приема восточного единоборства.

В ходе расследования было установлено, что тренером, проводившим занятие, были допущены нарушения должностной инструкции, должный контроль за детьми не осуществлен. В итоге работника спортивной школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Для восстановления здоровья ребенка потребовалось длительное лечение. Однако Октябрьский районный суд посчитал, что причиной травмы явилось наличие у ребенка заболевания, которое является недопустимым для занятий спортом.

В свою очередь, по мнению прокуратуры, судом не была дана оценка правомерности действий образовательного учреждения при принятии ребенка в спортивную школу без предоставления медицинского заключения, что само по себе противоречит требованиям о безопасности при занятиях восточными единоборствами. Это явились основанием для обращения прокурора округа в Мурманский областной суд с апелляционным представлением на решение Октябрьского районного суда, которое вышестоящим судом удовлетворено.

Суд обязал спортивную школу возместить законному представителю несовершеннолетнего ребенка моральный и материальный вред в размере 180 тысяч рублей.