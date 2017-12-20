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Главная » Здоровье » Проблему ВИЧ могут решить уже через 5-10 лет
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 18:20

Проблему ВИЧ могут решить уже через 5-10 лет


РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – На круглом столе, проведенном газетой «Известия», медики и ученые обсудили перспективы борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Заведующая лабораторией искусственного антителогенеза ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России Галина Позмогова отметила, что успехи в области создания и использования химиотерапевтических препаратов, превратили ВИЧ-инфицирование из приговора в образ жизни.

«Да, сегодня этот образ жизни связан с физическими, моральными, иногда с материальными проблемами. Необходимо использовать комплексный подход: усилия общества, усилия самого больного в первую очередь», – сказала она. Химиотерапевтические препараты нового поколения, по ее словам, должны быть эффективными, обладать меньшими побочными эффектами.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова заявила, что проблему ВИЧ удастся решить уже через 5–10 лет, однако «ликвидировать инфекцию до полного исчезновения невозможно». Значимых успехов по созданию вакцины от инфекции пока что нет.

«Классическая вакцина делается так: есть поверхностный антиген, белок, его вводят в организм. Причем нет генома вируса — только поверхностный белок. К нему вырабатываются антитела, – рассказала Волчкова. – Когда вирус входит в организм, их встречают антитела, которые не дают вирусу размножиться. Но ВИЧ очень изменчив. Поэтому нельзя найти стабильную структуру. Классический вариант здесь не подходит».

Позмогова уточнила, что путь от разработки биологически активного вещества до создания лекарственных форм очень долог, требует огромных вложений и институциональной организации, в которой было бы понятно, каким образом новое лекарство пройдет эти стадии.

«Мне кажется, что в нашей стране эти условия не созданы, – констатирует эксперт. – Государство, которое раньше этим занималось, самоустранилось от этих вопросов. У нас нет организации, которая могла бы конкурировать с крупными фармкомпаниями, имеющими огромный опыт и значительные ресурсы. В результате мы должны закупать чрезвычайно дорогостоящие лекарства, а прибыль от них увеличивает преимущество этих компаний».

В настоящее время ведется активный поиск перспективных антивирусных препаратов. Сейчас уже есть возможность подавить размножение вируса в организме, воздействуя на его структурно-функциональные элементы. В перспективе вакцинация предотвратит попадание вируса в организм и начало его размножения.

«Единожды попав в организм человека, ВИЧ навсегда встраивается в человеческий геном. В данном случае подход к терапии должен быть гораздо сложнее. Мы еще далеки от того, чтобы элиминировать вирусный генетический материал из клетки хозяина, не уничтожив саму клетку. Если появятся технологии, позволяющие сделать это, такой подход к терапии будет окончательным прорывом: не просто подавлять инфекцию, а полностью выводить вирус из организма больного», – рассказал научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИЦ «Курчатовский институт» Даниил Огурцов.

В конце прошлого года была предложена государственная стратегия, основным направлением которой хотят сделать обследование населения. Выявлять ВИЧ нужно вовремя, чтобы люди знали о болезни и обращались за препаратами.

«В современных условиях профилактике и раннему выявлению ВИЧ-инфекции принадлежит во многом определяющая роль, – подчеркнул научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Крынский. – Раннее начало терапии важно как для предотвращения распространения инфекции (пока человек получает терапию, он фактически не может являться источником заражения), так и для оптимального эффекта от терапии. Нужно максимально подавить размножение вируса, когда он еще не успел вызвать тяжелое повреждение иммунной системы».

В Мурманской области за 9 месяцев этого года выявлено 218 новых случаев ВИЧ-инфицирования, что на 12,4% выше по сравнению за аналогичный период 2016 годом. Лидирующие пути передачи инфицирования – половой и наркогенный. Заражены в основном лица 20-50 лет.

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