В Мурманске открылась новая муниципальная аптека

20 Декабря 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске на проспекте Кольском, 70 открылась новая муниципальная аптека.

Это 18-е по счету отделение, особенность которого – максимально широкий ассортимент витаминных препаратов и биологически активных добавок для детей и для взрослых, всего более 500 наименований.

«Одно из основных направлений деятельности новой аптеки – участие в социальной программе «Городская карта поддержки», благодаря которой в 2017 году около 30 тысяч человек сэкономили более 2,5 млн рублей только в сети муниципальных аптек», – рассказал руководитель ОАО «Фармация Мурманска», депутат Совета депутатов Мурманска Олег Ноздрачев.

Сегодня в муниципальных аптеках Мурманска работают пять социальных и один детский отдел. ОАО «Фармация Мурманска» – единственная аптечная сеть города, которая занимается производством лекарств по рецептам врачей.

«Задача муниципальной сети аптек – предоставить мурманчанам оптимальный выбор лекарственных препаратов с точки зрения качества, цены, ассортимента и обслуживания, – отметила Людмила Левченко, заместитель главы администрации города. – Важно, что в аптеке будут действовать социальные программы».

АГМ