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Главная » Здоровье » Минздрав увеличил план по диспансеризации в три раза
 
 
 
 
22 Декабря 2017 года, 16:48

Минздрав увеличил план по диспансеризации в три раза


РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения России планирует на 2018 год втрое расширить охват взрослого населения диспансеризацией. Поликлиники должны будут обследовать не менее 63% россиян (в 2017 планировался 21%), следует из приказа ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Диспансеризацию проходят россияне в возрасте от 18 лет раз в три года. Она нужна для выявления заболеваний на ранних стадиях. Медосмотр проводится бесплатно в районной поликлинике.

По новым правилам увеличен плановый охват граждан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Если в этом году планировалось осмотреть не менее 60% таких пациентов, то по новому приказу — не менее 90%.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рассказали, что за 10 месяцев этого года план по диспансеризации был выполнен на 77,3%. Ее прошли 16,4 млн человек. Финансовое обеспечение в рамках диспансеризации составило 28,1 млрд рублей.

Достичь плановых показателей Минздраву будет сложно, считает вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев. По его словам, «необходимо в корне пересмотреть правила» медосмотра.

«Сейчас за прохождение диспансеризации отвечают поликлиники и врачи, но не пациент. До тех пор, пока будет такая система, никаких показателей добиться не удастся. На сегодняшний день гражданин не обязан проходить диспансеризацию. Но каждый должен быть ответственным за свое здоровье», — отметил эксперт.

С 1 января 2018 года в России изменятся правила прохождения диспансеризации: для определённых возрастных групп это будет раз в два года. Ранее также сообщалось, что расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%.

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  • Диспансеризация - фикция, все делается исключительно для галочки.
  • Распил?
  • На счёт фикции, не скажу ничего. Завел карточку, что полагалось сдал, просветил, проверил. Узнал много интересного, тк за последние 25 лет это можно сказать первое обследование. Считаю слишком много аппаратуры работает за деньги, хотя возможно приобреталась не за личные, а казённые, народные так сказать. И номерочки, за две недели уже разобраны, а на некоторых специалистов просто не вижу((( Где-же, где-же наши губернские докторА под каждой елкой??
  • Паспорт здоровья вам выдали? Мне терапевт отказалась выдать, говорит не положено.
  • Какой на. паспорт?))) Карточка - мой паспорт.))) Там всё описано. Про паспорта не слыхАл.
  • Паспорт здоровья выдается на руки пациенту, а карточку можно переписать. Откуда вы знаете, должны вас поставить на ДУ или нет.
  • Спасибо. Уточню у медиков.
 
 
 
 
 
 
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