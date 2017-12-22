Минздрав увеличил план по диспансеризации в три раза

22 Декабря 2017 года, 16:48

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения России планирует на 2018 год втрое расширить охват взрослого населения диспансеризацией. Поликлиники должны будут обследовать не менее 63% россиян (в 2017 планировался 21%), следует из приказа ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Диспансеризацию проходят россияне в возрасте от 18 лет раз в три года. Она нужна для выявления заболеваний на ранних стадиях. Медосмотр проводится бесплатно в районной поликлинике.

По новым правилам увеличен плановый охват граждан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Если в этом году планировалось осмотреть не менее 60% таких пациентов, то по новому приказу — не менее 90%.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) рассказали, что за 10 месяцев этого года план по диспансеризации был выполнен на 77,3%. Ее прошли 16,4 млн человек. Финансовое обеспечение в рамках диспансеризации составило 28,1 млрд рублей.

Достичь плановых показателей Минздраву будет сложно, считает вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев. По его словам, «необходимо в корне пересмотреть правила» медосмотра.

«Сейчас за прохождение диспансеризации отвечают поликлиники и врачи, но не пациент. До тех пор, пока будет такая система, никаких показателей добиться не удастся. На сегодняшний день гражданин не обязан проходить диспансеризацию. Но каждый должен быть ответственным за свое здоровье», — отметил эксперт.

С 1 января 2018 года в России изменятся правила прохождения диспансеризации: для определённых возрастных групп это будет раз в два года. Ранее также сообщалось, что расходы на диспансеризацию россиян увеличились на 18%.