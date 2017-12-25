Больницы Мурманской области получили девять новых карет скорой помощи

25 Декабря 2017 года, 14:26

МУРМАНСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня по распоряжению правительства России в Мурманск поступили девять новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Ключи от машин главным врачам больниц вручила Марина Ковтун. Шесть карет приняла областная станция скорой медицинской помощи, по одной – Кольская и Печенгская районные и Оленегорская городская больницы.

Всего за счёт средств федерального бюджета Мурманская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи на общую сумму 33,5 млн рублей: 12 машин ГАЗ «Соболь» и два УАЗа. Все машины с полным приводом, в зимнем исполнении, в том числе с дополнительным отоплением медицинского салона. Оставшиеся пять машин будут переданы медикам в ближайшее время.

Половина машин направляется в семь населенных пунктов в соответствии с программой «Комплексное развитие моногородов»: в Заполярный, Никель, Оленегорск, Ловозеро, Мончегорск, Ковдор и Кировск.

«Каждая переданная сегодня в больницы машина – это спасённые завтра человеческие жизни. Очень важно, что новые машины встанут в строй накануне новогодних каникул. Для «скорой помощи» это один из самых напряжённых периодов, и пополнение автопарка здесь более чем кстати», – подчеркнула губернатор.