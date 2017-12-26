Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы

26 Декабря 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - В новогодние праздники мурманчане смогут получить весь комплекс медицинских услуг, в том числе – стоматологических, в учреждениях здравоохранения.

Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения):

- 1, 3, 5, 7 и 8 января 2018 года - выходные праздничные дни;

- 2, 4 и 6 января 2018 года - работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) с 09.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 09.00 до 12.00.

Дополнительно в праздничные дни будет обеспечено дежурство специалистов:

- 4 января – врач оториноларинголог ГОБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» (ул. Полярные Зори, 36) с 10.00 до 12.00;

- 4 января – врач детский хирург ГОБУЗ «Детская городская поликлиника №4» (ул. Бочкова, 1) с 10.00 до 12.00;

- 6 января – врач оториноларинголог ГОБУЗ «Детская городская поликлиника №5» (ул. Инженерная, 1а) с 10.00 до 12.00.

Стоматологическая служба в городе Мурманске:

- 1,7,8 января – Кабинет неотложной стоматологической помощи №2 (ул. Героев Североморцев, 56) с 09.00 до 22.00;

- со 2 по 6 января – Кабинет неотложной стоматологической помощи №2 (ул. Героев Североморцев, 56) с 15.30 до 22.00;

- 3 января – стоматологическое отделение №1(проспект Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8) с 09.00 до 15.00;

- 4 января – стоматологическое отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» (проспект Кольский, 149а) с 09.00 до 15.00;

- 5 января – стоматологическое отделение №2(ул. Героев Североморцев, 56) с 09.00 до 15.00;

- 6 января – стоматологическое отделение №1(проспект Ленина, 78), детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение №2(ул. Героев Североморцев, 56) с 9:00 до 15:00.