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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Здоровье » Открыт новый ФАП в поселке Ура-Губа
 
 
 
 
27 Декабря 2017 года, 14:09

Открыт новый ФАП в поселке Ура-Губа


УРА-ГУБА/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В поселке Ура-Губа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. С ним ознакомились заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

В связи с ненадлежащим состоянием здания старого ФАПа Минздрав и администрация Кольской центральной районной больницы приняли решение о необходимости переезда учреждения в другое здание – ФАП разместился на первом этаже жилого дома №13 по ул. Полярная.

В июне 2017 года за счет средств Кольской больницы были выполнены работы по обследованию предлагаемых помещений, разработана проектная документация на капитальный ремонт, согласно которой были предусмотрены ремонт внутренних помещений с перепланировкой, замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, ремонт полов, стен, потолков, монтаж современных инженерных систем, ремонт фасада.

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Капремонт помещений был выполнен за счет средств регионального бюджета в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Стоимость работ составила 1,8 млн рублей. Помещения ФАПа оснащены новым медицинским оборудованием и мебелью на общую сумму 1,35 млн рублей. Условия и оснащение отвечают всем современным требованиям.

Как отметила Инна Погребняк, правительство региона постоянно проводит работу по приведению в надлежащее состояние медицинских учреждений региона, в том числе и в небольших малонаселенных пунктах.

Напомним, в конце ноября строительство фельдшерско-акушерского пункта завершилось в Варзуге, до конца декабря ФАП должен открыться в Чапоме, в следующем году он ожидается в Чаваньге.

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