Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 5 по 11 января МК «Гларус»

28 Декабря 2017 года, 14:50

Уважаемые мурманчане!

Практикующий остеопат-массажист, кандидат наук Игорь Борисович Смирнов вновь посетит Мурманск.

В период с 05 по 11 января включительно, он будет принимать всех желающих, включая младенцев от 1 месяца, в многофункциональном комплексе «Гларус», который находится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, дом 15.

Богатый опыт и знания в области остеопатии, мануальной терапии, вертеброневрологии, кинезотерапии, лечебной физкультуры и медицинского массажа, позволяет Игорю Борисовичу Смирнову оказывать помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а именно:

- при искривлении позвоночника,

- при искривлении таза и внутренних органов,

- при кривошее,

- при остеохондрозе,

- при протрузиях и межпозвонковых грыжах

- остеопатия для женщин.

Грамотное остеопатическое лечение подразумевает отношение к организму пациента как к единству мышечно-скелетной, нервной и психической систем, поэтому профессиональный специалист поможет вам решить проблемы, связанные с вашим физическим, духовным и эмоциональным здоровьем. Пройдя курс лечения остеопатией, вы ощутите себя полноценной личностью, а качество вашей жизни заметно повысится.

Справки и запись по телефонам: +7 900-533-37-39, +7 921-146-49-71.

Здоровый позвоночник - молодость и свобода движений!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.