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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Здоровье » Региональный сосудистый центр создадут в рамках государственно-частного партнёрства
 
 
 
 
09 Января 2018 года, 10:21

Региональный сосудистый центр создадут в рамках государственно-частного партнёрства


МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области приняло решение о реконструкции здания приёмного отделения для создания на базе Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина Регионального сосудистого центра. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнёрства. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Тюкавин.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить к 2021 году смертность от болезней системы кровообращения до 613,5 на 100 тысяч населения, увеличить продолжительность жизни до 71,7, а также увеличиться обеспеченность врачами до 40 на 10 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что на выполнение работ и закупку оборудования нужно более 3 миллиардов рублей.

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