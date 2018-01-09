Замминистра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин ушёл в отставку

10 Января 2018 года, 10:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин ушёл в отставку. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией, а также подтвердили в ведомстве. Сообщается, что Москвин покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию ещё до Нового года.

Роман Васильевич Москвин родился в 1969 году в городе Кировске. С 1994 по 2008 годы работал в Кировской центральной городской больнице на должностях: врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по организационно-методической работе. С 2009 по 2012 году работал главным врачом Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

С января 2012 года перешел на работу в Министерство здравоохранения Мурманской области на должность главного специалиста Управления организации медицинской помощи и развития здравоохранения. С февраля 2013 года назначен первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области.

Фото: murman.ru