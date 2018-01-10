Маленьким мурманчанам помогут тульские врачи

10 Января 2018 года, 15:57

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – В рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» в Мурманск вновь приехали врачи тульского Института клинической реабилитологии. Они оказывают медицинскую помощь детям, страдающим ДЦП.

Это уже четвертый визит хирургов в столицу Заполярья. На базе Мурманской детской клинической больницы специалисты провели консультации для детей. По их итогам будут проведены операции 26 юным мурманчанам.

Для лечения пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата используется не имеющая аналогов хирургическая методика. Она дает шанс значительно улучшить их состояние, снять боль и увеличить объем активных движений.

«Технология позволяет работать без разрезов, благодаря чему дети быстро восстанавливаются, – рассказал врач Института клинической реабилитологии Андрей Черешнев. – На консультации побывали маленькие мурманчане, которым была проведена операция в прошлый раз. Практика показала, что такое лечение дает хороший результат, многие пациенты даже начали ходить».

Напомним, проект «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовал в декабре 2012 года. За это время более 130 маленьких северян получили качественную медицинскую помощь в ведущих клиниках России и зарубежья.

«За пять лет существования проекта на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей, – отметила заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Большая благодарность организациям и предприятиям города, всем неравнодушным мурманчанам, принимающим участие в акции».

АГМ