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Главная » Здоровье » Ученые смогут продлить жизнь уже через 10 лет
 
 
 
 
10 Января 2018 года, 18:21

Ученые смогут продлить жизнь уже через 10 лет


РОССИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Через 10 лет человечество сможет эффективно продлевать молодость и жизнь. Российские биологи, врачи и демографы обсудили на круглом столе в «Известиях», как именно это произойдет.

На данный момент максимальная зафиксированная на планете продолжительность жизни у Жанны Кальмон — 122 года, пять месяцев и 14 дней. Также на планете есть «голубые зоны», где люди живут на несколько десятилетий дольше. Ученые обнаружили сходство между этими зонами: там нет ни экстремально низких, ни экстремально высоких температур.

«Демографы говорят, что к 2100 году ожидаемая продолжительность жизни на большей части планеты будет составлять 90–95 лет», – сообщила главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая кафедрой болезней старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ольга Ткачева.

В Российском геронтологическом научно-клиническом центре, например, изучаются механизмы старения, создаются панели биомаркеров биологического возраста человека, изучается геропротекторный (замедляющий старение) потенциал многих немедикаментозных и лекарственных воздействий, добавила она.

Молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал о наблюдениях за грызунами – голыми землекопами. Их смертность не зависит от возраста. Опыт был запущен в 1980-х годах и продолжается до сих пор. Грызуны прожили больше 30 лет в неволе, возрастных болезней у них не отмечается. После анализа 162 тысячи трупов землекопов обнаружили всего одну раковую опухоль – то есть, у них есть противораковая система. Выходит, что у млекопитающих старение можно «отключить», отмечает Скулачев.

Недавно было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что возраст смерти отодвигается, сообщила социолог, демограф, антрополог и биохакер Дарья Халтурина, однако после 90 лет даже в самых благоприятных условиях люди начинают умирать.

«Сейчас в лабораториях делаются разработки и открытия, которые, скорее всего, позволят выйти даже за естественные пределы. Пока особо не задействованы методы регенеративной медицины: стволовые клетки и так далее. Поэтому не стоит впадать в пессимизм и говорить, что к 90 годам точно умрем», – подчеркнула Халтурина.

На данный момент России активно развивается новое направление в медицине — гериатрия, основной задачей которого является продление активного периода жизни. Это очень прогрессивная точка зрения, заметил Скулачев, так как еще недавно ученый, объявляющий, что борется со старением, серьезно рисковал репутацией.

Ольга Ткачева рассказала, что для увеличения продуктивного периода жизни нужно делать упор и на уход за своим телом, и на функции мозга.

«Физическая активность уменьшает риск болезни Альцгеймера. Только в 2017 году проведено три крупных метаанализа научных исследований, которые подтвердили это. С другой стороны, доказано, что дольше живут люди с хорошим образованием и высоким интеллектом. Для сохранения когнитивной функции необходим и физический и когнитивный тренинг», – заявила главный гериатр страны.

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