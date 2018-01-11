Ученые нашли причину «зимнего» набора веса

11 Января 2018 года, 18:44

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Подкожный жировой слой способен уменьшаться под воздействием солнечного света, пишут РИА Новости, ссылаясь на статью в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали реакцию биоинженерных моделей жировых клеток при дневном свете. Эксперимент проводился для поиска новых методов лечения пациентов с диабетом первого типа.

В ходе испытаний обнаружилось, что солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и воздействуют на липидные капли, заставляя их уменьшаться и выходить из жировых клеток.

«Другими словами, наши клетки перестают хранить большое количество жира», — пояснил один из авторов исследования, профессор фармакологии Питер Лайт.

Полученные данные говорят о том, что недостаток солнечного света, характерный для севера, заставляет организм накапливать липиды и приводит к ежегодному набору веса к зиме.

Открытие положит начало созданию новых процедур для потери веса, говорят ученые. Тем не менее, пока они не рекомендуют применять этот метод самостоятельно.