35% россиян осуждают аборты

11 Января 2018 года, 19:25

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Доля граждан, считающих аборт недопустимым, даже если они обусловлены низкими доходами семьи, за 20 лет выросла с 12% до 35%, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Кроме того, большинство россиян (68%) осуждают внебрачные сексуальные отношения семейных людей. В 1998 году так ответили только 50% опрошенных. С 68% до 83% выросла доля тех, кто не одобряет однополые отношения.

Среди женщин в 2017 году 77% осуждали сексуальные связи вне брака, среди мужчин эта доля составила 57%. Разница между количеством женщин и мужчин, осуждающих однополые связи, практически незаметна (83% и 82%). Аборты, даже если семья имеет очень низкий доход, считают предосудительным 37% женщин и 31% мужчин.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов рассказал «Известиям», что за последние 25 лет в России в восемь раз снизилось число абортов — примерно с 5 млн до 600 тысяч в год.