Работницу североморского кафе зажало в тестомесильной машине

12 Января 2018 года, 12:38

СЕВЕРОМОРСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту несчастного случая, произошедшего в кафе Североморска. Как рассказали в ведомстве, вечером 11 января поступило сообщение о происшествии с поваром-пекарем, 1970 года рождения, в кафе «Флагман». Женщина получила травмы обеих рук при эксплуатации производственной тестомесильной машины. Для извлечения пострадавшей выезжали пожарные-спасатели.

«В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении больницы», - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

С настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.