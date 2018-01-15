В 2017 году в поликлиниках шести моногородов Мурманской области реализован проект «Доброжелательная регистратура»

15 Января 2018 года, 15:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Совершенствование условий в медицинских организациях моногородов стало одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Его провела Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что совершенствование условий в учреждениях амбулаторного звена, самых востребованных у граждан, является важным направлением работы в рамках реализации программы комплексного развития моногородов.

Министр здравоохранения Валерий Перетрухин сообщил, что работа по реализации программы началась в 2017 году и предусматривает модернизацию зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях, расположенных в моногородах. В минувшем году за счет средств регионального бюджета проект «Доброжелательная регистратура» был внедрен в шести моногородах: Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре, Никеле и Заполярном.

«В поселке Ревда данное мероприятие в настоящее время выполнено частично: в 2017 году выполнен ремонт помещений поликлиники – лаборатории, аптеки, конференц-зала. До 1 сентября 2018 года планируется завершить ремонт холла поликлиники, гардероба, зон ожидания пациентов, санитарного узла для маломобильных групп населения. Кроме того, программа комплексного развития моногородов предусматривает поставку семи автомобилей скорой медицинской помощи, которые поступили в конце в 2017 года и будут переданы главам муниципальных образований моногородов и главным врачам учреждений в январе этого года», – проинформировал Перетрухин.

Губернатор поручила министерству здравоохранения в 2018 году завершить все необходимые мероприятия в ревдинской поликлинике в рамках программы комплексного развития моногородов.