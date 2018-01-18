Жительница Мурманска не даёт врачам обследовать своего малолетнего ребёнка

18 Января 2018 года, 11:00

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверку по информации органа опеки и попечительства о нарушении прав несовершеннолетнего, 2016 года рождения. Как сообщили «Би-порту» в ведомстве, малолетнему ребёнку требовалось проведение медицинского освидетельствования в связи с подозрением на наличие у него заболевания, которое представляет угрозу его жизни и здоровью. Однако в декабре 2017 года мать ребенка письменно отказалась от медицинской помощи.

При этом должностные лица ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» не стали обращаться в суд с иском о защите прав несовершеннолетнего. Хотя такие полномочия у учреждения есть.

«По данному факту прокурором округа в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона. По состоянию на сегодняшний день в суд они не обратились. На исполнение нашего представления у них был месяц. В противном случае прокуратура будет самостоятельно выходить в суд», - сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области.