Виновники массового отравления детей в Полярном будут наказаны

18 Января 2018 года, 11:28

ПОЛЯРНЫЙ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Состояние детей, отравившихся в школе №2 в Полярном, удовлетворительное, виновные еще не установлены, сообщил глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.

«Первые обращения стали поступать 11 января, на данный момент зафиксировано уже 37 случаев. У шестерых детей был диагностирован гастроэнтерит, трое из них госпитализированы, у остальных обнаружили ОРВИ с определенным синдромом», – сообщил Кауров.

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика, завтра троих детей выпишут, остальные также находятся в удовлетворительном состоянии, добавил он. Школа с 18 января закрыта на каникулы.

На данный момент дело расследуется, идет полноценная дезинфекция комбината школьного питания, виновные устанавливаются. Глава ЗАТО Александровск отметил, что лично принимает в этом участие.

«Точные причины пока не установлены, но, скорее всего, комбинат школьного питания допустил какие-то нарушения в процессе приготовления. Следком возбудил уголовное дело, идет расследование. К виновным будут приняты все меры», – заявил Кауров.

Глава ЗАТО также напомнил, что это первый случай массового отравления детей за всю 50-летнюю историю школы №2.